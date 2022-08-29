Oxford Üniversitesi: Bel çevresindeki her santim kalp krizi riskini artıyor

Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanları kilo ile kalp krizi riski arasındaki bağlantıyla ilgili bir araştırmaya imza attı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de yapılan bir araştırma, bel bölgesindeki genişlik ile kalp krizi riski arasındaki bağı ortaya koydu…

Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırmada bel bölgesindeki yaklaşık her 3 santimetrelik bir genişliğin kalp krizi riskini yüzde 11 oranında artırdığı ortaya çıktı. Bilim insanları aşırı kilodan ziyade bel etrafındaki kiloların daha büyük bir önem teşkil ettiğini açıkladı.

Yaşları 40 ile 70 arasında değişen bireylerin verilerini inceleyen bilim insanları vücut kitle endeksine bağlı obezite ve aşırı kilo değerlerinin daha az önemli olduğunu açıkladı. Uzmanlar bel çevresindeki genişliğin riski artıran önemli bir faktör olduğunu duyurdu.

13 yıl süren araştırma sonucunda bel çevresindeki her santimetre artışının kalp krizi riskini yüzde 4 oranında yükseldiği tespit edildi. Araştırmayı yürüten Dr. Ayodipupo Oguntade, “İnsanların vücudunda taşıdığı yağ oranı kalp krizi ve kalp rahatsızlığı risklerini de artıyor” dedi. Dr. Oguntade, “Karın ve bel bölgesindeki yağların aktif olduğunu ve kalp krizi riskini artırdığını biliyoruz” ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği isimli etkinlikte paylaşılırken daha geniş bir bel ölçüsüne sahip olan bireylerin kalp krizi geçirme riskinin 3.21 kat daha fazla olduğu da belirtildi.