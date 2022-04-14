Prof. Dr. Ceyhan: Eski kriterler olsa 1 yerine 5 vaka saptanabilirdi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 10'dan fazla kişi aradı. Kendilerinde veya ailelerinden birinde COVID 19 pozitif çıkmış. Diğer aile üyelerine, bir kısmında semptom olmasına rağmen, aşılı oldukları için temaslı sayılmamaları gibi gerekçelerle test yapılmamış. Eski kriterler olsa, 1 yerine 5 vaka saptanabilirdi" dedi. Ceyhan, ayrıca "Önlemleri tamamen kaldırmak için uygun zaman mı?" diye sordu.

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Türkiye’de corona virüsü vaka sayılarındaki düşüş sürerken, önlemlerin kaldırılması konusu tartışılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada “Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere” demişti.

“ESKİ KRİTERLER OLSA BİR YERİNE 5 VAKA SAPTANABİLİRDİ”

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından “Önlemleri tamamen kaldırmak için uygun zaman mı?” diye sorarak bazı paylaşımlar yaptı.

Mesajlarında dünyadan örnekler veren Ceyhan, şunları belirtti:

* -1- Bugün ondan fazla kişi aradı. Kendilerinde veya ailelerinden birinde COVID 19 pozitif çıkmış. Diğer aile üyelerine, bir kısmında semptom olmasına rağmen, aşılı oldukları için temaslı sayılmamaları gibi gerekçelerle test yapılmamış.

* -2- Eski kriterler olsa, bir yerine 5 vaka saptanabilirdi.

“VARYANTLARA BAĞLI CİDDİ VAKA ARTIŞLARI VAR”

* 1) Ayrıca; Çin, Güney Kore, Japonya gibi güneydoğu Asya ülkelerinde BA2 ve XE varyantlarına bağlı ciddi vaka artışları var.

* 2) Almanya, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde ve ABD'de vaka sayıları hala yüksek.

“HER İKİ ÜLKE VATANDAŞLARI DA ÜLKEMİZE KONTROLSÜZCE GİRİYOR”

* 3) Savaştaki Ukrayna ve Rusya'da durumu kendileri dahil kimse bilmiyor, her iki ülke vatandaşları da ülkemize kontrolsüzce giriyor.

* 4) DSÖ, COVID'e bağlı ölümlerin ancak 1/3'ünün saptanabildiğini hesaplıyor. Azaldı diye ölümleri yok saymak en azından benim için doğru değil.

“ÖNCEKİ DALGALARDA AYNI AÇIKLAMALARLA NORMALLEŞTİK VE FATURASI AĞIR OLDU”

* -4- Unutmayalım ki, bu 5. dalga. Önceki 4 dalgada da aynı açıklamalarla normalleştik ve faturası ağır oldu.

* Tabii ki bu dalgalardan birinin sonunda pandemi bitecek. Ama o dalga bu mu, müneccim olmayan bilemez. Normalleşelim, ama maske ve mesafe kurallarına uyarak.

* -5- Sona erdiğinden emin olunca hep birlikte bütün tedbirleri kaldırırız.

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