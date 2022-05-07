Mehmet Ceyhan uyardı: Dikkat! Aktivitesi yüksek

Corona virüsü salgını ile ilgili sosyal medya hesabından salgının henüz bitmediğini ve Mis-C hastalığını görmeye devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Covid-19 aktivitesinin yüksek olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 aktivitesinin yüksek olduğunu görüyoruz” diyerek uyarılarda bulundu…

Ceyhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*Dikkat! Hala Mis-C hastalığı görmeye devam ediyoruz. Bu da toplumda COVID 19 aktivitesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

*Lütfen dikkatli olalım. Aşılarımızı tamamlamak, sosyal mesafenin sağlanamadığı durumlarda maske takmakla birşey kaybetmeyiz.

DİKKAT

Hala Mis-C hastalığı görmeye devam ediyoruz. Bu da toplumda COVID 19 aktivitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Lütfen dikkatli olalım. Aşılarımızı tamamlamak, sosyal mesafenin sağlanamadığı durumlarda maske takmakla birşey kaybetmeyiz — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) May 7, 2022