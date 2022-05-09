Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan yeni varyant uyarısı

Omicron'un yeni varyantları için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Omicron’un yeni varyantlarının mevcut aşılara ve antikor kokteyllerine karşı duyarlılığının düşük olduğu görülüyor. Bu yeni varyantlara bağlı bir çok ülkede vaka artışları var" dedi.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından, corona virüsü konusunda uyarıda bulundu.

“MASKE KULLANIMINA DEVAM”

Omicron varyantıyla ilgili açıklanan rapordan kısa bir bölüm paylaşan Ceyhan, şunları belirtti:

* Omicron'un yeni varyantlarının mevcut aşılara ve antikor kokteyllerine karşı duyarlılığının düşük olduğu görülüyor.

* Bu yeni varyantlara bağlı bir çok ülkede vaka artışları var.

* O halde aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına ve kapalı kalabalık yerlerde maske kullanımına devam.