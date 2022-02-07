Prof. Dr. Murat Özcan coronadan hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Özcan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan Prof. Dr. Murat Özcan’ın iki gün önce hayatını kaybettiği açıklandı.

Türk Tabipler Birliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Covid-19 bir meslek hastalığıdır”, “Oyalama değil yasa” etiketlerini kullanarak, “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat ÖZCAN’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.” dedi.

HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAYISI 544’E YÜKSELDİ

Öte yandan Türk Tabipler Birliği’nin pandemi döneminde hayatını kaybettiği tüm sağlık çalışanlarının isimlerinin yer aldığı siyahkudele.org sitesindeki verilere göre bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 544’e yükseldi.