Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte coronada son durum…

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Mart 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 20 Mart Pazar gününe ait verilere göre, 262 bin 116 test yapıldı.

TEST VE VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE

Güncel verilere göre, 13 bin 81 yeni vaka tespit edilirken 85 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 14 bin 263 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 19Mart verilerine göre, dün 395 bin 4 test yapılmıştı. Dün, 17 bin 328 vaka tespit edilirken, 105 kişi hayatını kaybetmiş ve 18 bin 269 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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