Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24 Mart 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Mart Perşembe gününe ait verilere göre, 298 bin 461 test yapıldı.

TEST VE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Güncel verilere göre, 16 bin 894 yeni vaka tespit edilirken 77 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 19 bin 553 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 23 Mart verilerine göre, dün 301 bin 14 test yapılmıştı. Dün, 17 bin 161 vaka tespit edilirken, 84 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 bin 309 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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