Sağlık işçileri 5 acil talepleri için imza kampanyası başlattı

Sağlık çalışanları, "İnsanca yaşamak istiyoruz" diyerek, acilen karşılanmasını istedikleri 5 talep için imza kampanyası başlattı, basın açıklaması düzenledi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu 5 acil talep için bir imza kampanyasını da bugün başlatıyoruz” dedi.

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Sağlık sektöründe çalışan işçiler, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu’nun da katılımıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin önünde bir basın açıklaması yaptı. Çerkezoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

“5 TEMEL MÜCADELE TALEBİYLE MÜCADELE SÜRECİ BAŞLATTIK”

* Sağlık hizmeti, işçisiyle, temizlik işini yapan arkadaşımız da, laboratuvarlara kan taşıyan arkadaşlarımız da laboratuvarda, görüntülemede çalışan teknik serviste çalışan arkadaşlarımızdan hemşiresine, teknisyenine, ekibine, profesörüne, hocalarımıza kadar bir ekip hizmetidir.

* Türkiye’nin geçtiği bu zor süreçte bir yandan pandemi, diğer yandan ekonomik krizle birlikte emekçilerin, işçilerin hayatta kalmak için büyük bir mücadele verdiği bu süreçte bizler sağlık işçileri olarak haklarımız için yeni bir mücadele süreci başlatıyoruz.

* Pandemide canla başla çalıştık. Herkes evde otururken bizler sağlığımızı tehlikeye atmak pahasına, belki günlerce çoluğumuzu, çocuğumuzu görmeden, evimize bile gitmeden çalışırken bu hastanelerde bu sağlık hizmetinin bir parçası olarak yok sayılmayı kabul etmiyoruz diyoruz. O nedenle de bugün tüm sağlık işçileri, ülkenin dört bir yanında 5 tane temel talebiyle bir mücadele süreci başlatıyor.

“SESİMİZİ ANKARA'YA TAŞIYACAĞIZ”

* Bugün bu basın açıklamalarıyla bu süreç başladı. Bu 5 acil talep için bir imza kampanyasını da bugün başlatıyoruz. Ve tüm hastanelerde, sendikalı sendikasız, üyemiz olsun olmasın bütün sağlık işçisi arkadaşlarımızın ortak talebi olan bu 5 acil talep için bir mücadele sürecini, bir yürüyüşü bugün başlatıyoruz.

* Ve tüm sağlık işçileri olarak bu 5 temel talebimiz, yani aslında insanca yaşamak, insanca çalışma talebimizle iş yeri iş yeri, hastane hastane bu süreci büyüteceğiz. Ve daha sonra da bu taleplerimizi, bu mücadelemizi bu sesimizi Ankara’ya taşıyacağız.

* Sağlık Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na, yani hastanelerde çalıştığımız bu koşulları belirleyenlere, bu taleplerimizi, bu sesimizi, soluğumuzu hep birlikte taşıyacağız.

“TALEPLERİMİZ GERÇEKLEŞENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

* Sağlık işçileri de işçi sınıfının diğer bütün kesimleri gibi insanca çalışmayı, insanca yaşamayı hak ediyor. Pandemi sürecinde bu zorlu süreçte bize reva görülen bu ücretleri ve çalışma koşullarını ve yok sayılmayı asla kabul etmiyoruz. Geniş bir toplumsal destekle taleplerimiz gerçekleşene kadar da mücadeleye devam edeceğiz.

SAĞLIK İŞÇİLERİ TALEPLERİNİ SIRALADI

Sağlık işçileri, taleplerini şöyle sıraladı:

– Geçinemiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz, Enflasyon farkı zam değildir! Tüm sağlık işçilerine ek zam talep ediyoruz.

– Sağlık emekçileri açısından kazanılmış bir hak olan ‘haftada 40 saat çalışma’ istiyoruz.

– Taşeron döneminden gelen keyfiyet ve hukuksuzlukların artık son bulmasını, yaptığımız işlerin belirlenmesini ve görev tanımlarımızın yapılmasını istiyoruz.

– 12 saatlik çalışmamız 11 saat gösteriliyor, ara dinlenme ve yemek molalarımızın düzenlenmesini istiyoruz

– 696 Sayılı KHK ile getirilen ‘zorunlu emeklilik’ uygulamasının son bulmasını, tayin ve becayiş hakkımızı istiyoruz.