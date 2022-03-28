Haftalık corona virüsü vaka sayısı haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık corona virüsü vaka sayısı haritasını açıkladı.

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Açık alanda maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamaları 3 Mart 2022 günü kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart aralığında illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı.

Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada İstanbul’da 239.48, Ankara’da 395.38, İzmir’de ise 247.16 oldu. Vaka sayılarının en yüksek olduğu şehirler şöyle:

Eskişehir: 628.47

Kırklareli: 415.16

Ankara: 395,38

Çanakkale: 387.24

Bilecik: 364.82

Edirne: 353.54