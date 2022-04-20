Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelendiğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Koca, “Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 nisan çarşamba olarak değişti” ifadelerini kullandı.