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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.

Yayınlanma: 10:22 - 20 Nisan 2022 Güncellenme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelendiğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Koca, “Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 nisan çarşamba olarak değişti” ifadelerini kullandı.

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