Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi

Çocuklarını sünnet ettirmek içi eve 'sünnetçi' çağıran aile kabusu yaşadı. Sünnetçi, 4 yaşındaki çocuğun cinsel organını kesti.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş'ta yaşayan aile, geçen yıl eylül ayında iki oğlunu sünnet ettirmek istedi. Çevredekilerin tavsiyesiyle eve bir sünnetçi çağırıldı. İddiaya göre ehil olmayan sünnetçi tarafından yapıldığı öne sürülen işlem sırasında 4 yaşındaki A. E. K.'nin cinsel organı kesildi.

Küçük çocuk acı içinde bağırmaya başlayınca aile üyeleri de durumun farkına vardı, bir anda kanlar içinde kalan çocuk, yakınları tarafından Kahramanmaraş'ta hastaneye götürüldü. İki kardeş için sünnet düğünü planları yapan aile bir anda kabusu yaşadı.

Operasyon geçiren çocuk, bir süre yaşadığı şehirde tedavi gördü. Ardından küçük çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada cinsel organı kesilen çocuk için gerekli incelemeler yapılırken dudak iç duvarından bir doku alınarak bölgeye nakledilmesi kararlaştırıldı.

DAVA AÇTILAR

Gerçekleşen zorlu operasyonda dudak iç duvarından alınan doku bölgeye nakledildi. Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, sünnet işleminin cerrahi bir operasyon olduğuna dikkat çekerek ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, yanlış uygulamaların hayat boyu etkisini sürdüren yıkımlara neden olduğunu ifade ederken, ailenin işlemi gerçekleştiren kişiye dava açtığı öğrenildi.

EVE SÜNNETÇİ GETİRMEK ESKİDENMİŞ

Şu an 5 yaşında olan A. E. K.'nin annesi N. K. yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, “Çağırdığımız kişi doktor değildi, önceden dedeleri doktormuş. İşlem sırasında kayınbabam görmüş, ‘kesme' demiş adam kesmiş. Kayın babam durumu anlamış, acile koşturduk. Acilen ameliyata aldılar, idrarını yapamadı, Kahramanmaraş'ta tekrar ameliyat oldu. Şu an oğlum iyi, Allah'a şükür sağlığına kavuştu ama kimse evde yapmasın diyorum. Çok pişman olduk. Eve sünnetçi getirmek eskidenmiş o. Sakın, sakın, ben yandım, onlar yanmasınlar” şeklinde konuştu.

A. E. K.'nin ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Kurucu Hekimi Doç. Dr. Süleyman Çelebi, sünnet komplikasyonlarıyla zaman zaman karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

ORİJİNALE EN YAKIN ŞEKLİ VERDİK

– Penis gövdesinden zarar gördüğü içinde ağız mukozasından dudak iç duvarından bir doku alarak penisin etli dokusu oluşturduk. Normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Normal penis görünümüne kavuştu. Nakledilen doku tutmuş gibi, şu an her şey yolunda gidiyor.

– İstediğimiz sonucu elde ettik gibi ama şu da gerçek ki nakledilen hiçbir organ veya doku kendi orijinal organı gibi olmaz. Şu an orijinale en yakın dokuyu ve şekli verdik gibi duruyor. Penis büyümeye devam edecek, ergenlik sürecini yaşayacak burada tabi kozmetik, dış görüntü olarak düzeltmeler gerekebilir. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge bu bölge, tabi ki bunun etkisi olacaktır.