TURKOVAC 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor

Türkiye'nin Covid-19 aşısı TURKOVAC, 7 Şubat tarihinden itibaren Başkent'te Ankara Şehir Hastanesine ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor.

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Covid-19 ile mücadele kapsamında Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli inaktif corona virüsü aşısı TURKOVAC, Başkent’te 7 Şubat Pazartesi itibariyle 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor.

Halihazırda Ankara Şehir Hastanesi’nde uygulanan TURKOVAC bu hastaneye ek olarak, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH), Ankara EAH, Dışkapı EAH ve Gülhane EAH'de de uygulanmaya başlıyor.

TURKOVAC aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182’den randevunuzu alabilirsiniz.

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