TÜSAD: Sigarayı bırakarak günlük 74 litre suyu kurtarmak mümkün

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Türkiye’de tüketilen sigaranın günlük 57 ton atığa neden olduğunu, 300 sigara için bir ağaç feda edildiğini ve bir kullananın sigarayı bırakması halinde günlük 74 litre su tasarruf edileceğini belirtti.

Latif SANSÜR

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TÜSAD, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle yaptığı uyarıda sigaranın sağlığa olan olumsuz etkilerinin yanı sıra çevre ve ekolojik denge için de büyük tehdit olduğuna vurgu yaptı.

“Vücudumuzu da dünyamızı da kirletmeyelim” çağrısı yaparak, dünyada ve ülkemizde sigara tüketiminden kaynaklı tehditleri sıraladı. Dünyada her yıl 7 milyon insanın aktif, 1 milyon insanın da pasif dumana maruz kalarak hayatını kaybettiğini vurgulayan solunum derneği, en büyük sağlık ve çevre kirleticilerinden biri olan sigara ile ilgili bir dizi veri paylaştı. İşte o veriler;

YILLIK 21 BİN TON ATIĞIN NEDENİ SİGARA

* Ülkemizde 2018 yılındaki verilere göre 118,5 milyona yakın miktarda sigara tüketiliyor. Bu da günlük 57 ton, yıllık ise 21 bin ton atığa neden oluyor.

* Başka ürünler için kullanılabilecek toprak, su ve emek gücü tütün için kullanılıyor.

* Tütünün ticari ürün haline gelmesini sağlayan kâğıt kutulama ürünlerinin 2,5 milyon tona yaklaşan miktarda ağaç kökenli hammadde kullanımı bulunuyor. Bu da her 300 sigara için 1 ağacı feda edildiği anlamına geliyor.

GÜNLÜK 74 LİTRE SUYU KURTARMAK MÜMKÜN

* Tütünde üretim verimliliğini artırmak için kullanılan zirai kimyasallar toprak, su ve çevreyi kirletiyor.

* Her bir sigara için 3,7 litre su harcanıyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu ve dünyada ciddi sayıda insanın temiz su erişiminde sıkıntı yaşadığı düşünüldüğünde bu ciddi bir rakam. Bir sigara kullanıcısı eğer sigarayı bırakırsa günlük 74 litrelik bir tasarruf yapabilir.

BİR İZMARİT BİN LİTRE SUYU KİRLETEBİLİR

* İzmarit plastik türü selüloz asetattan üretiliyor. Zor parçalanan yapıda olan filtrelerin içinde kalan nikotin ve zararlı maddelerin karıştıkları su ve toprağı kullanan bitkilerin gelişimini yavaşlatır, balık ve su canlılarının ölümüne yol açar. Tek izmarit bin litre suyu kirletebilir, gıda ve yaşam zincirleriyle hayatımıza ve vücudumuza geri dönebilir.