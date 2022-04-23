Uzman uyardı: Uzun tırnaklar birçok bakteriyi de barındırıyor

Amerikalı bir biyolog, uzun tırnakların altında sayısız bakteriyle mantarın olabileceğini ve bunun da sağlık durumunu etkileyebileceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Bir biyolog, Cardi B ve Billy Eilish gibi ünlüler tarafından popüler hale getirilen modaya uygun, uzun tırnakların düzinelerce bakteri ve mantar türünü barındırabileceği konusunda uyarıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, ABD’deki Amerikan Üniversitesi’nden biyolog Dr. Jeffrey Kaplan, bu tip tırnakların “mikro organizmaların yapışması için” bolca alan sağladığını söylüyor.

Kaplan, “Herkesin tırnaklarında günlük olarak bilet ve kart makineleri gibi nesnelere dokunarak kaptığı bakteri ve mantarlar bulunur. Neredeyse her zaman zararsızdırlar, ancak enfeksiyonlar meydana geldiğinde şişlik, ağrı ve tırnağın kalınlaşması tetiklenebilir” diyor.

KARŞIT GÖRÜŞ DE VAR

Çalışmalarda, cilt enfeksiyonlarının yaygın bir nedeni olan antibiyotiğe dirençli steph aureus’u, 32 farklı bakteriyi ve 28 farklı mantarı uzun tırnakların altında bulundu.

Dr. Kaplan, uzun yapay, doğal, jel veya akrilik tırnakların hepsinin ekstra bakteri ve mantar toplama riski taşıdığını söyledi.

Dr. Kaplan, “Tırnağın altında her zaman bakteri vardır ve ondan kurtulamazsınız. Tırnak bakterilerini, kaşıma, tırnak yeme, burun alma ve parmak emme yoluyla sisteminize bulaştırabilirsiniz. Özellikle birikme, ciddi vakalarda tırnakların şeklinin bozulmasına neden olabilecek bir enfeksiyonu tetikleyebilir” diyerek uyarıda bulundu.

Ancak uzun tırnakların bakteri riskiyle sağlık durumunu etkileyeceğini düşünmeyen başka kişiler de var. Güney Carolina’da bir tırnak teknisyeni olan Kayla Newman, biyoloğun uzun tırnakları olan kişilerin mikrop olma olasılığının daha yüksek olduğunu söylemesine katılmadı. Newman, “Genel olarak, uzun tırnakları olan insanlar onlarla nasıl hareket edeceklerini ve onları temiz tutmayı bilirler” dedi.

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