Uzun süreli Covid-19’un tedavisi için ilaç umudu

Bağımlılığı tedavi etmek için kullanılan bir ilacın, Covid-19'un uzun dönem etkilerini yaşayan milyonlarca kişinin semptomlarını gidermek için kullanılabileceği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Alkol ve opioid bağımlılığını tedavi etmek için kullanılan naltrekson isimli ilacın kalıcı beyin sisi ve yorgunluğu hafiflettiği bulundu.



Daily Mail’in haberine göre, daha önce enfeksiyon sonrası yorgunluk semptomlarıyla mücadelede umut vadeden ilacın uzun süreli corona virüsü ile savaşma yeteneğini test eden çoklu klinik denemeler devam ediyor.



Uzun süreli Covid-19 için mevcut tedaviler, kişinin hissettiği semptomlara yönelik terapiyi içerse de tüm dünyada yaygınlaşan evrensel bir tedavi henüz bulunamadı.

Yeni önerilen tedavi yönteminde de fizik tedavi, kronik ağrı, solunum sorunları ve buna benzer gibi semptomları yönetmek için ilaç kullanımı yer alıyor.

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İlaç, daha önce, ciddi bir hastalıktan sonra insanların maruz kaldığı kronik yorgunluk sendromu gibi enfeksiyon sonrası sendromlara karşı umut vaat etmişti.

Ayrıca anti-inflamatuar özelliklere sahip ve geçmişte fibromiyalji, Crohn hastalığı ve multipl skleroz gibi durumları tedavi etmek için de kullanıldı.

Tedavi kapsamında, ağrı ve kalp çarpıntısından uykusuzluğa ve bilişsel bozulmaya kadar değişen yaklaşık 200 semptom yer alıyor.



İngiltere’deki Birmingham Alabama Üniversitesi’nden Dr. Jarred Younger, “Klinik araştırmalar için herkesin listesinin başında olmalı” dedi.

Naltrekson testi, uzun süreli Covid-19’un nedenlerini ve tedavilerini keşfetmek için Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yaklaşık 19 milyar TL’lik (1 milyar dolarlık) bir çalışmaya dahil edildi.

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