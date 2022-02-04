ABD, sınırlarında robot devriye köpeklerini test ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, bu hafta güney sınırında yaptığı dört ayaklı robotların denemelerinin yeni ayrıntılarını yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), robot köpeklerin kullanımı için kesin tarihler belirlemese de denemelerin başarılı olduğunu ve çalışmanın devam edeceğini söylüyor.

DHS’nin Bilim ve Teknoloji Direktörlüğü araştırma ve geliştirme kolu program yöneticisi Brenda Long, “Güney sınırı insanlar ve hayvanlar için yaşanmaz bir yer olabilir ve tam da bu yüzden bir robot oraya hakim olabilir” dedi.

Dört ayaklı makineler, Spot’un yapımcısı Boston Dynamics’e rakip olan Ghost Robotics tarafından yapıldı. Ghost Robotics’in en popüler modeli Ghost Vision 60, 76 cm yüksekliğinde, 32 kg ağırlığında ve tek bir pil şarjıyla 3 saatte 12 km yol kat edebiliyor.

Makine otonom olarak gezinebiliyor veya manuel olarak kontrol edilebiliyor. Ayrıca termal ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere bir dizi ekipmanla da donatılabilir.

Ayrıntılı bir blog gönderisinde DHS, robot köpeklerin sınırda potansiyel çalışma için nasıl test edildiğini özetledi. Makineler, kameralar ve sensörler taşırken nöbet görevi için denendi. Demiryollarında, vagonların etrafında ve altında, tren vagonlarında ve potansiyel olarak düşmanca kişiler ile ilgili çeşitli senaryolar oluşturuldu.

Robot köpeklerin en dikkat çeken noktası ise paletli veya tekerlekli makinelerden farklı olarak, basamaklar, merdivenler, dik tepeler ve kayalık araziler dahil olmak üzere insanların yapabileceği her türlü ortamda gezinebilmeleri.

Ancak gelişmişliklerine rağmen, bazı sınırları var. Denemelerde sınırlı pil ömrü ve düzensiz davranış dahil olmak üzere bir dizi potansiyel sorun dikkat çekti.

Politikacılar ve sivil haklar grupları, robotların halkla etkileşimde kullanılmasını eleştirdiler. Özellikle, Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) gibi noktalarda ABD sınır kuvvetleri, göçmenlere yönelik insanlık dışı davranışlarla sık sık tepki toplamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından 2021’de yapılan bir soruşturmada, son yıllarda sığınma başvuru sahiplerinin sınırda fiziksel ve cinsel istismarına ilişkin 160 raporun ayrıntılarını ortaya çıkardı.

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