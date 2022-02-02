Alphabet dördüncü çeyrek geliriyle beklentileri aştı

Alphabet, dördüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin satışları dördüncü çeyrekte yüzde 32 artışla 75.3 milyar dolara yükselerek üst üste üçüncü üç aylık satış rekoru kırdı ve Refinitiv tarafından takip edilen finansal analistlerin 72 milyar dolarlık ortalama tahminini aştı.

Sozcu.com.tr

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Google’ın ana şirketi Alphabet Inc, beklentilerin üzerinde üç aylık rekor satışlar bildirdi. Alphabet’in hisseleri de mesai sonrası işlemlerde yüzde 8’den fazla yükseldi.

Sonuçlar, bir yıllık üstün performansı takip ediyor. Hisse senedi geçen yıl yüzde 65 arttı, diğer tüm büyük teknoloji şirketlerini geride bıraktı ve S&P 500’deki kazancı üçe katladı. Google’ın reklam geliri, bir önceki yılın aynı döneminde 46.2 milyar dolardan yüzde 33 artarak 61.24 milyar dolara ulaştı.

Google’dan Philipp Schindler, perakendenin yıldan yıla reklam büyümesine en büyük katkıyı sağladığını söyledi.

YOUTUBE BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI

YouTube reklam geliri, analistlerin beklentilerinin gerisinde kalan tek ölçüm oldu. Şirket, yıl içerisinde duyurduğu Shorts adlı bir hizmetle TikTok’a meydan okumuştu. Alphabet CEO’su Sundar Pichai, şirketin dünya çapında 15 milyardan fazla günlük aktif kullanıcısı olduğunu söyledi. Bu metrik, Temmuz 2021’deki son güncellemesinden farklı değil.

Şirketin bulut geliri yüzde 45 artarak 5,54 milyar dolara ulaştı. Pichai, şirketin 1 milyar doları aşan bulut anlaşmalarının sayısında yıldan yıla yüzde 65 büyüme gördüğünü de sözlerine ekledi.

Google’ın donanım, Play Store ve reklam dışı YouTube gelirini içeren diğer gelir segmenti, bir önceki yıl 6,67 milyar dolardan 8,16 milyar dolara yükseldi. Pichai, şirketin tedarik zinciri kısıtlamalarına rağmen Pixel akıllı telefonu için tüm zamanların satış rekorunu gördüğünü söyledi.

Şirketin trafik elde etmek için diğer web sitelerine ne kadar ödediğini gösteren metrik olan TAC, 13,43 milyar dolar ile Wall Street’in beklentilerinden bir hayli yüksek geldi.

CFO Ruth Porat, Google’ın personel sayısına yaklaşık 6.500 tam zamanlı çalışan eklediğini söyledi. Toplam personel sayısı 156.500 tam zamanlı çalışandan oluşuyor. Porat, şirketin gelecek çeyreklerde de aynı hızda büyüme beklediğini söyledi.

Şirket ayrıca temmuz ayında yürürlüğe girecek olan 1’e 20 hisse senedi paylaşımını da duyurdu. Alphabet, hisselerini bölerken Apple ve Tesla’nın son birkaç yıldaki hareketlerini takip ediyor.

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