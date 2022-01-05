Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, nedir?

Teknoloji devi, Android kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için yeni özellikleri dikkat çekiyor. Yakın zamanda ülkemizde de kullanıma açılan Android deprem uyarı sistemi sayesinde depremden saniyeler önce vatandaşlar uyarılarak daha güvenli bir yere geçmelerini sağlanıyor. Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor.

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Google, yeni özellikler geliştirirken kullanıcı deneyimini ön planda tutuyor. Teknoloji devinin son dönemde en dikkat çeken özelliği olan Android deprem uyarı sistemi sayesinde 5 Ocak 2022 sabahı Antalya’da meydana gelen depremin kısa süre öncesinde vatandaşlara uyarı yollandı. Fakat yine de Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

2020'de Google, şimdiye kadar yapılmış en büyük deprem algılama sistemini kullanıma sunmaya başladı. Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi ilk başta yalnızca ABD'de mevcuttu, ancak kısa süre önce Yunanistan ve Yeni Zelanda'ya geldi. Google yeni sistemi bir süredir; Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da da kullanıma sunuyor.

Google, Deprem Uyarı Sistemi ile kullanıcılarını depremden saniyeler önce uyarılarak daha güvenli bir yere geçmelerini sağlamayı hedefliyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL YAPILIR?

Android deprem uyarı sisteminde yararlanmak için kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalıdır.

* Telefonunuzun AYARLAR uygulamasını açın.

* KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI’na dokunun.

* DEPREM UYARILARI’nı açın.

Bölgenizde meydana gelen tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz.

Uyarıyı sarsıntı başlamadan önce, sarsıntı sırasında veya sonrasında alabilirsiniz.