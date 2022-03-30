Apple, çalındığından şüphelendiği iPhone’ları tamir etmeyecek

Apple'ın artık çalıntı olduğundan şüphelendiği iPhone telefonları tamir etmeyeceği bildiriliyor. Yeni politika ile onarım için Apple'a getirilen çalıntı iPhone'ların miktarının azalması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Onarım için getirilen bir iPhone, GSMA Cihaz Kayıt Defteri’nde olduğu bildirilirse artık Apple Mağazaları ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları uyarılacak.

Bir Apple teknisyeni, cihazın kayıp olarak bildirildiğini belirten bir mesaj görürse, onarımı reddedecek. Yeni politika ile onarım için Apple’a getirilen çalıntı iPhone’ların miktarının azalması bekleniyor.

GSMA Cihaz Kaydı, müşterilerin kayıp veya hırsızlık durumunda cihazlarının kayıp olduğunu bildirmeleri için tasarlanmış küresel bir veritabanı.

Müşteri iPhone’umu Bul’u devre dışı bırakamazsa, Apple Mağazaları ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları bir iPhone’a zaten hizmet veremez. Bu politikayla da iPhone’umu Bul’un hiçbir zaman etkinleştirilmediği çalınan iPhone’ların Apple tarafından onarılması önlenmiş olacak.

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