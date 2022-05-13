Ay yüzeyinden getirilen toprağa ekilen bitkiler filizlendi

Bilim insanları ilk kez, astronotlar tarafından Ay yüzeyinden toplanan toprakta bitki yetiştirdiler.

Sozcu.com.tr

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Amerika’daki Florida Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Apollo 11 astronotları tarafından dünyaya getirilen Ay toprağına tere ektiler ve tohumlar filizlendi.

Guardian’ın haberine göre araştırmacılar, sert Ay toprağında herhangi bir şeyin filizlenip filizlenmeyeceğine dair hiçbir fikirleri olmadığını ve toprağın yiyecek yetiştirmek için kullanılıp kullanılamayacağını görmek istediklerini belirttiler. Sonuçlar onları da hayrete düşürdü.

Florida Üniversitesi Gıda ve Tarım Bilimleri Enstitüsü’nden Robert Ferl ve meslektaşları, Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi NASA’nın düzenlediği Ay seyahatlerinde Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve diğer astronotlar tarafından getirilen Ay toprağından elde ettikleri verileri Communications Biology’de yayınladılar.

Bilim insanları toprağın, Ay’daki kozmik radyasyona ve Güneş rüzgarına ne kadar uzun süre maruz kalırsa, bitkilerin o kadar kötü göründüğünü belirttiler.

Araştırmacılara göre, Apollo 11’in getirdiği ve Ay’daki Huzur Denizi’nin eski yüzeyi nedeniyle elementlere birkaç milyar yıl daha uzun süre maruz kalan topraklar, büyüme için en az elverişli örneklerdi.

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