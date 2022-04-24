Bilim insanları uzay enkazları için uyarıyor

Bilim insanları, daha fazla uydu fırlatıldıkça, uzay enkazı sorununun daha da kötüleştiğini ve bunun hem bilimsel araştırmalar hem de Dünya'nın sağlığı için uzun vadeli sonuçları olabileceği konusunda uyardılar.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yakın zamanda uzay enkazları hakkında bir rapor yayınladı ve SpaceX’in Starlink’i gibi artan uydu sayısının uzay ortamı üzerinde sürdürülemez bir etki yarattığına dikkat çekti.

ESA’ya göre, gezegenimizin çevresinde yörüngede kaydedilmiş 30.000’den fazla uzay enkazı var ve modellere göre, 1 santimetreden daha büyük bir milyondan fazla nesne olabilir.

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bir makalede araştırmacılar, artık çalışmayan uydular gibi yörüngedeki hurda birikiminin çok çeşitli alanları etkileyebileceği konusunda uyardı.

Yakın zamanda ciddi adımlar atılmazsa uzay enkazının yaratabileceği en büyük sorunlardan biri, çarpışmalar. İki uydu çarpıştığında, yörüngelerine binlerce parça enkaz yayarlar ve bu enkazlar da daha fazla çarpışmaya neden olabilir. Art arda gelen çarpışmalar da daha fazla uzay görevi başlatmayı zorlaştırıyor, hatta imkansız hale getiriyor.

Araştırmacılar, uzayı Dünya için kullandığımız aynı çevrecilik merceğinden değerlendirmemiz ve onu korumak için harekete geçmemiz gerektiğini savunuyor.

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