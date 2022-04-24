Bilim insanlarından sıra dışı buluş: Canlı organizmalar lambaların yerine geçti

Fransa'nın Rambouillet isimli kasabasında, canlı organizmalarla çalışan lambalar, Covid-19 aşı merkezinin bekleme odasını kapladı.

Sozcu.com.tr

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Fransız startup şirketi Glowee, Güneş’ten farklı doğal ışık kaynaklarından yararlanma fikrini geliştiriyor ve gök mavisi parıltısı vermek için biyolüminesan bakterileri tuzlu su tüplerinde depoluyor.

Biyolüminesans; canlılarda ışık üretimi, karada ve suda görülen bir olgu. BBC’nin haberine göre, derin deniz canlılarının yüzde 76’sında bu özellik mevcut ve ateşböceklerinde, balıklarda ve mantarlarda gözlemlenebiliyor.

Glowee, özellikle, Fransa kıyılarından tedarik ettiği ve tuzlu su akvaryumlarında yetiştirdiği Aliivibrio fischeri adlı bir deniz bakterisinden gelen ışıktan yararlanıyor.

Doğada veya laboratuvarda olsun, bakteri zaten metabolizmasının bir parçası olarak parlıyor. Organizmalar doğal temel besin ve oksijen diyetleriyle beslendiğinde tüm sistemler çalışıyor. Bu da onları normal ampullere kıyasla fosil yakıtlardan uzak, daha yeşil ve yenilenebilir bir alternatif haline getiriyor.

Glowee’nin kurucusu Sandra Rey, bu biyolojik lambaların üretiminde LED ışıklar için gerekenden daha az su harcandığını ve daha az CO2 yayıldığını belirtiyor. Rey, aynı zamanda ışığın kullanımı için Fransa, Belçika, İsviçre ve Portekiz’i kapsayan 40 şehirle görüşmelerde bulunduğunu söylüyor.

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