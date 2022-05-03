Bu optik illüzyon kişiliği ortaya çıkarıyor

Detaycı, yalnızlığı seven ve daha içe kapanık bir insan mısınız; yoksa büyük resmi gören sosyal birisi mi? Bu optik illüzyon kişiliğinizi ortaya çıkarıyor.

Sozcu.com.tr

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Bir optik illüzyon, ilk gördüğünüz görüntüye bağlı olarak kişiliğiniz hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. YouTube kanalı Bright Side’ın paylaştığı illüzyon videosundaki optik illüzyon da iki farklı görüntü ile insanların kişiliğiyle ilgili son derece isabetli bilgiler veriyor.

SİYAH SAÇLI BİR KADIN GÖRDÜYSENİZ….

Eğer görüntüye baktığınızda ilk olarak siyah saçlı bir kadın gördüyseniz, keskin gözlem yeteneğine sahip ve detaylara dikkat eden bir gözünüz var demek. Ayrıca, içe kapanık bir yapıya sahipsiniz. Çevreniz çok fazla insanla çevriliyken çok çabuk yorulursunuz. İnsanlar sizi sessiz ve utangaç biri olarak görebilirler. Başkalarının sizi tanımasını biraz zorlaştırıyorsunuz, ama gerçekten yalnızlığın tadını çıkarıyor ve kendinizi yalnız veya reddedilmiş hissetmiyorsunuz.

BİR YÜZ GÖRDÜYSENİZ…

Ancak görüntüye bakıp ilk gördüğünüz şey geniş bir çene alanına sahip bir yüzse, ayrıntıları ihmal eden, ama bir yandan da büyük resmi görmeye daha yatkın birisiniz demek. Sosyalleşmek, sohbet etmek ve arkadaşlarınızla ve tanıdıklarınızla vakit geçirmek size enerji verir. Sorunları tartışarak çözmeyi tercih ediyorsunuz. Uyumlu ve açık bir kişiliğiniz var. İnsanlar sizi genellikle cana yakın ve arkadaş canlısı olarak tanımlıyor.

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