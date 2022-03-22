Dikkat! Dijital dolandırıcılık çok arttı

Tüketici Hakları Genel Başkanı Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar son dönemde dijital dolandırıcılık olaylarının çok arttığını belirterek, "Derneğimize gelen şikâyetler de yoğunlaştı" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Tüketici Hakları Genel Başkanı Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, son dönemde dijital dolandırıcılık olaylarının çok arttığını belirtti. SÖZCÜ WEB TV aracılığıyla tüketicileri uyardı.

Çakar, “Pandemi dönemi ile birlikte sosyal medya ve internet ortamında dijital dolandırıcılık çok arttı. Derneğimize gelen şikâyetler de yoğunlaştı'' dedi. Dolandırıcılığın internet ortamı ve sosyal medyada ürün ya da hizmet tanıtımları aracılığıyla yapıldığını belirten Çakar şu uyarılarda bulundu:

TIKLAMAYIN: Tanımadığınız kişilerden telefonunuza gelen elektronik posta ve kısa mesajlara tıklamayın. Alışverişlerinizi inceleyebileceğiniz mağaza ve marketlerden yapın. Sanal firmalara güvenip, para havalesi, yapmayın, kredi kartı bilgilerinizi vermeyin. İnternet ortamında kart bilgilerini paylaşmak dolandırıcılar için en büyük hedeftir. Bu bilgiyi alan dolandırıcılar tüketicinin banka hesaplarından para çekebilir.

HAKLARIMIZ NELER?: Tüketicinin korunması yasasına göre ayıplı mal ve hizmetler ile dolandırıcılıklarda tüketicilerin hakları vardır. Aldatıcı, yanıltıcı ürün tanıtımlarında tüketicilerin belli süreler içerisinde haklarını araması gerekiyor. Dolandırılan, en kısa sürede cumhuriyet savcılığına başvurmalı. Satın alınan malda ayıp ya da kusur varsa, malın miktarına göre ikamet ettiği yerdeki tüketici hakem heyetlerine, ilçe hakem heyetlerine başvuruda bulunmak gerekir. Ticaret müdürlüklerine ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne de başvuru yapılabilir.