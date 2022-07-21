Dünyayı hayran bırakan görüntüler yakaladı ama akıllı telefondan daha küçük bir hafızaya sahip

James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz haftalarda evrenden görüntüler yayınlayarak tüm dünyayı hayran bıraktı. James Webb, uzayın şimdiye kadar ulaşılan en net görüntülerine ulaşırken teleskobun bir akıllı telefondan daha düşük bir belleğe sahip olması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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James Webb, uzayın derinliklerindeki çalışmalarına devam ederken, sahip olduğu ufak bellek uzay meraklılarını şaşırttı.

Teleskop, toplamda yalnızca 68 GB’lık bir alana sahip, bu depolama miktarı, Pro modelleri 128 GB’tan başlayan Apple’ın telefonlarından bile oldukça düşük. NASA’dan Michael Menzel ve diğer uzmanlar, James Webb ile ilgili tüm ayrıntıları IEEE Spectrum’dan bir raporda aktarıyor.

Webb, Hubble’dan çok daha uzak bir noktaya gönderildiği için herhangi bir sorun olması halinde teleskoba bir ekip gönderilmesi mümkün değil. Bu yüzden de kendi kendine sürdürülebilir olması gerekiyor. Ayrıca, uzaklığı nedeniyle yolculuğunda bazen Dünya ile temasını da kaybedebilir.

Bu da 10 yıllık yolculuk boyunca dayanıklı bir sürücüsü olması gerektiği anlamına geliyor. Bu nedenle, yolculuk için daha küçük kapasiteli bir çip seçildi. Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’nden Alex Hunter, görevin uzun süresinin veri kapasitesini kesinlikle azaltacağını ve zamanla bunu sadece 60 GB’a indireceğini belirtiyor. Bununla birlikte, teleskop görüntü transferleri için bir KA-bandı yardımıyla sık sık Dünya’ya veri gönderiyor.

Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’ndeki uçuş sistemleri mühendisi Carl Hansen’a göre, kartın doldurulması 120 dakika sürdüğü için saniyede yaklaşık 28 megabayt veriyi Dünya’ya geri gönderiyor.

Yani; James Webb, her gün toplam 57 GB veri üretirken, Hubble ise günde bir ila iki GB veri üretiyor.

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