Elon Musk, çalışanlarını ofise gelmedikleri takdirde kovmakla tehdit etti

Tesla CEO'su Elon Musk, uzaktan çalışma ile ilgili sert açıklamalar yaptı. Musk, Tesla çalışanlarının 40 saat ofiste çalışmazlarsa kovulacaklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Uyguladığı sert çalışma koşullarıyla zaman zaman gündeme gelen Elon Musk, bu defa da uzaktan çalışmayı hedef aldı.

Tesla CEO’su, şirketteki üst düzey personele, ofiste haftada en az 40 saat çalışmadıkları takdirde kovulacaklarını söyledi. Musk, “uzaktan çalışma artık kabul edilemez” başlıklı bir e-postayla çalışanların ofise dönüşünü zorunlu tuttu.

Musk, pandemiye rağmen ofise dönüşler konusunda en sabırsız davranan yöneticiler arasındaydı. Daha önce de Twitter’da bir takipçisinin işe gelmenin modası geçmiş bir kavram olduğunu düşünen insanlar için yorumu olup olmadığını sorması üzerine; “O insanlara başka bir yerde çalışıyormuş gibi yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum” diye yazmıştı.

Musk, uzaktan çalışma politikalarına karşı çıkmış ve Amerikalıları işe gitmekten kaçınmaya çalıştıkları için kınamıştı.

ÇALIŞANLARI FABRİKADA UYUMAK ZORUNDA KALDI

Musk’ın uzaktan çalışma politikasını tasvip etmemesi çok da şaşırtıcı değil. Nisan ayında Tesla’nın Gigafactory’sindeki personel, üç haftalık kısıtlamalar başladığında iş yerinde uyumaya zorlandı. Fabrika, Çin’in katı Zero Covid politikasının neden olduğu daha fazla kapanmayı önlemek için “kapalı döngü sistem”de çalışmaya başladı. Çalışanlara, uyumaları için şilte ve fabrika zemininin bir kısmı verildi.

Her çalışana günde yaklaşık 63 dolarlık yiyecek sağlandı, ancak her altı günde bir, bir gün izin ile günde 12 saat çalışmaları beklendi.

GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞTIRIYOR

Geçen ay, sosyal medya devini satın almak için Twitter ile görüşmelerde bulunan Musk, aslında bu tehdidiyle şirketin uzaktan çalışma politikalarını da hedef almış gibi görünüyor. Hatta Twitter takipçilerine, şirketin Silikon Vadisi’ndeki merkezini zaten kimse olmadığı için evsizler barınağına dönüştürmek gerekip gerekmediğini sormuştu.

Pandemi sırasında çalışanlara sonsuza kadar evden çalışma seçeneği sunan Twitter yöneticileri, 15 Mart’ta ofisleri yeniden açsa da uzaktan çalışma, çalışanlar için bir seçenek olarak kaldı.

ÇALIŞANLAR İSTEMİYOR, YÖNETİCİLER ZORLUYOR

Çalışanlarını kaybetme uğruna ofise dönüş konusunda ısrarcı olan tek isim Elon Musk değil. Dünya, Covid-19 salgınıyla sarsılırken çalışma hayatında da köklü değişimler yaşandı. Pek çok işletme uzaktan çalışmayı hayata geçirirken salgının kontrol altına alınması, aşıların yaygınlaşması ile birlikte 1,5 yılın sonunda ofise dönüşler de başladı. Özellikle teknoloji şirketlerinin bu konuda attıkları adımlar çalışanları tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Çeşitli araştırma şirketlerinin, kimi yöneticilerin ve uzmanların geleneksel çalışma sisteminin bittiğini öngörmesine, çalışanların ofise dönmek istemediğini belirtmesine rağmen özellikle Apple’ın ofise dönüşteki ısrarcı yaklaşımı kıdemli yöneticilerinin istifası ile karşılandı.

Apple’ın makine öğrenimi yöneticilerinden Ian Goodfellow, mayıs ayında şirketin haftada üç gün ofiste olunmasını dayatması üzerine protesto amaçlı işini bıraktığını açıklamıştı.

Goodfellow istifa notunda, ofis esnekliğinin ekibi için en iyisi olduğu konusunda ısrar etmişti. Apple’ın ofise dönüş ısrarı çok sayıda çalışanın protestosuyla karşılanmıştı. Eski bir Apple çalışanı Bloomberg’e konu hakkında şu açıklamaları yapmıştı: “Bütün gün evden çalışırken her şey yolundaydı ve şimdi ofise geri dönmemiz, iki saat trafikte olmamız ve evde çocuklara bakması için insanları işe almamız gerekiyor. Evden çalışmanın pek çok avantajı var. Neden geri dönmek isteyelim ki?”

Bir başka Apple çalışanı da “Tüm müşterilerimize ürünlerimizin uzaktan çalışma için ne kadar harika olduğunu söylüyoruz, ancak biz kendimiz onları uzaktan çalışmak için kullanamıyor muyuz?” diye yazarak tepkisini göstermişti.

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