Elon Musk hakkında taciz iddiası: Sus payı için 250 bin dolar teklif etti

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk hakkında ortaya atılan taciz iddiası gündeme bomba gibi düştü. Musk'ın, taciz ettiği kişiyi susturmak için 250 bin dolar teklif ettiği de öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir sosyal medya platformu Twitter’ı satın alma süreciyle ilgili olarak gündemden düşmeyen SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk hakkında bu kez şok bir iddia ortaya atıldı.

Dünyanın en zengin insanların Elon Musk’ın 2016 yılında bir uçuş görevlisini taciz ettiği ve kadının şikayette bulunmaması için 2 yıl sonra 250 bin dolar ödediği iddia edildi.

ABD merkezli Business Insider’ın ele geçirdiği gizli belgelere ve epostalara göre, dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın 2016’da bir uçuş görevlisini taciz etti ve uçuş görevlisini susturmak için 250 bin dolar ödedi.

ÖNCE MASAJ İÇİN ODAYA ÇAĞIRDI…

Insider’ın ele geçirdiği belgelerde ismi açıklanmayan uçuş görevlisinin arkadaşına attığı epostada Musk’ın 2016’da Londra’ya bir uçuş sırasında özel kabininde kendisine cinsel ilişki teklif ettiğini anlattığı öne sürüldü.

Belgelerde, uçuş görevlisi arkadaşına, milyarder SpaceX ve Tesla’nın kurucusunun 2016’nın sonlarında bir uçuş sırasında “tam vücut masajı için” odasına gelmesini istediğini söyledi. O geldiğinde görevli, Musk’ın “vücudunun alt yarısını kaplayan bir çarşaf dışında tamamen çıplak olduğunu” gördü. İsmi açıklanmayan kadın, arkadaşına yazdığı mesajda, Musk’ın mesaj sırasında “cinsel organlarını açığa çıkardığı” ve ardından “ona dokunduğunu” iddia etti. Musk’ın uçuş görevlisine ‘daha ileri gidersen sana bir at hediye edeceğim” dediği de öne sürüldü.

“MUSK, ONA İŞ TEKLİF ETTİ”

Uçuş görevlisinin, bu teklifi reddettiği ve herhangi bir cinsel temas olmadan masaj yapmaya devam ettiği aktarıldı. Arkadaşın beyanında, uçuş görevlisi için “O, satılık değil. Para ya da hediyeler için kendini satmaz” sözleri yer aldı.

Business Insider’ın ulaşmaya çalıştığı uçuş görevlisi açıklama yapmayı reddederken, konuşmalarda adı geçen arkadaşı, “Uçuş görevlisi işini aldıktan sonra Musk onu masajı yapabilmesi için masöz olarak lisans almaya teşvik etti. Musk’ın Gulfstream G650ER’sindeki özel bir kabinde böyle bir masaj sırasında arkadaşına Musk’ın kendisine iş teklif ettiği de kayıtlarda yer aldı.

ELON MUSK’TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Insider’a gönderdiği bir e-postada Musk, “Cinsel tacize meyilli olsaydım, 30 yıllık kariyerim boyunca bunun ilk kez ortaya çıkması pek olası değildi.” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili Twitter’dan bir mesaj paylaşan Musk, “Bana yönelik saldırılara siyasi bir mercekten bakılmalıdır, bu onların standart (alçak) oyunu. Ancak hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve özgür konuşma hakkınız için savaşmaktan alıkoyamaz.” dedi.

SpaceX’in Hukuki Başkan Yardımcısı Christopher Cardaci da “Herhangi bir uzlaşma anlaşması hakkında yorum yapmayacağım” dedi.

Forbes’un haberinde, SpaceX, bünyesinde masaj terapisti istihdam edildiği ve bazı çalışanlara masaj hizmeti sunulduğu belirtildi.

Musk daha önce alenen cinsel tacizle suçlanmamıştı, ancak dört eski SpaceX stajyeri, şirkette cinsel tacizle karşılaştıklarını iddia etmişti.

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