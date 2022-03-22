Elon Musk, Starship uçuşu için zaman verdi

Elon Musk, SpaceX'in ilk Starship yörünge uçuşunu mayıs ayında başlatacağını umduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Starship, SpaceX’in Dünya’nın ötesine kargo ve insan taşıyabilecek bir araç yaratmak amacıyla geliştirdiği yeniden kullanılabilir roket. Musk, bu roketler için SpaceX çatısındaki çalışmalara devam ederken pazartesi günü Starship roketinin ilk yörüngesel lansmanı için zaman verdi.

Musk, CNBC’ye; “Önümüzdeki aya kadar uçuşa elverişli 39 motorumuz olacak, ardından entegre etmek için bir ay daha olacak, bu yüzden umarım mayıs ayında yörünge uçuş testi için hazır olacağız” dedi.

Şubat ayında Musk, şirketin Teksas’taki Starbase tesisinde Starship hakkında bir sunum yaparak roketin test edilmesinin önündeki engelleri özetlemişti.

SpaceX, Starship prototipleriyle çok sayıda yüksek irtifa uçuş testini tamamladı, bir sonraki büyük adımı da uzaya ulaşmak. Bu dönüm noktasına geçen yıl ulaşılması beklenirken, bazı ertelemeler yaşadı. Şu anda SpaceX’in Federal Havacılık İdaresi’nden bir lisansa ihtiyacı var. FAA sözcüsü CNBC’ye verdiği demeçte, 28 Mart, önemli bir çevresel değerlendirmenin tamamlanması için hedef tarih olmaya devam ediyor.

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