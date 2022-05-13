Elon Musk: Twitter’ın satışı beklemede

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren ve uluslararası kamuoyunda gündem olan Elon Musk’tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Musk, platform üzerindeki fake ve spam hesapların incelenmesinin devam ettiğini söyledi. Musk, “Şu an platformdaki sahte kullanıcıların hesaplanması sürdüğü için anlaşma geçici olarak beklemede. Bu sahte kullanıcı sayısı toplam sayının yüzde 5’inden daha az” dedi.

Twitter konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Şirket bu ayın başında yaptığı açıklamada sahte hesapların oranının yüzde 5’i geçmediğini aktarmıştı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter’ı alması durumunda bütün sahte hesapları ve botları platformdan kaldıracağını açıklamıştı.