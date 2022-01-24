Elon Musk’ın beyin çipi projesi insanlarla ilk klinik denemelere hazırlanıyor

Geçen yıl nisan ayında Elon Musk, beyin çipi teknolojisi Neuralink ile implante edilmiş bir maymunun videosunu yayınlamıştı. Dokuz yaşındaki makak maymunu, kimseye ihtiyaç duymadan bir video oyunu oynarken görülmüştü. Musk'ın şirketi Neuralink, şimdi insanlı deneyler için hazırlıklara başladı.

Sozcu.com.tr

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2016 yılında Neuralink’in kurucularından olan Musk, felçli birinin akıllı telefonu, başparmak kullanan birinden daha hızlı kullanmasını sağlayacak teknoloji sözünü verdi.

Pager adlı bir makak maymunu ve Gertrude adlı bir domuzun beyinlerine yapay zekâ mikroçiplerini başarıyla yerleştiren Silikon Vadisi şirketi, The Guardian’ın haberine göre, şimdilerde teknolojiyi insanlarda test edecek bir klinik deneme direktörü arıyor.

İşe alım ilanında, “Klinik direktör olarak, Neuralink’in ilk klinik deney katılımcıları ile birlikte çalışmanın yanı sıra en yenilikçi doktorlar ve en iyi mühendislerden bazılarıyla yakın bir şekilde çalışacaksınız” dedi.

Musk, The Wall Street Journal’a, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) şirkete onay vermesi halinde, insan deneylerinin önümüzdeki yıl başlamasını umduğunu açıklamıştı.

The Independent, Neuralink’in çipinin bir madeni para büyüklüğünde olduğunu ve beyne zarar vermeden kafatasının bir parçasını değiştirebileceğini yazdı.

Musk, 2020’deki bir sunumunda gelecekte implantın önemli beyin ve omurga problemlerini çözmenin yanı sıra körlük, felç ve işitme de dahil olmak üzere sınırsız tedavileri olabileceğini öne sürüyor.

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