Elon Musk’ın Bitcoin’in kurucusu ile ilgili şifreli mesajı: Satoshi Nakamoto dedi

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, aktif olarak kullandığı Twitter'dan şifreli bir mesaj yayınlayarak gündem oldu. Musk, birçok uzak doğu menşeili markanın ismini birleştirerek Bitcoin'in yaratıcısı olduğu iddia edilen Satoshi Nakamoto'nun adını yazdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Twitter’ı bir hayli aktif kullanan Elon Musk, bugün yaptığı “gizemli” bir paylaşım ile yine gündem olmayı başardı.



Özellikle son dönemde kripto paralar ile yaptığı paylaşımlar ile bu konuya ilgili olanlar tarafından yakından izlenen Musk, Twitter’da birçok Asya şirketinin logosunu kullanarak “büyük resmi gördü”.

Musk, Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola’nın logolarını kullanarak Bitcoin’in kurucusu olduğu iddia edilen Satoshi Makamoto’nun adını oluşturdu. Musk’ın bu görseli kullandıktan sonra başka bir yorum yapmaması büyük bir tartışma yarattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Musk’ın “büyük resmi gördüğünü” öne sürerken bazıları da bunun biraz zorlama olduğunu dile getirdi.

DETAYLAR GELİYOR…