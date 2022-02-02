Elon Musk’ın para teklif ettiği öğrenciye iş teklifi yağıyor

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın geliştirdiği yazılımı silmesi için 5 bin dolar yani yaklaşık 68 bin TL teklif ettiği 19 yaşındaki genç Jack Sweeney'e iş teklifleri yağıyor.

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Hava trafiği kontrol merkezinden alınan verilerle eş zamanlı olarak Twitter'da paylaşım yapan bir yazılım geliştiren 19 yaşındaki ABD'li öğrenci Jack Sweeney gündemden düşmüyor… Elon Musk'ın kendisine 5 bin dolar teklif ederek bu Twitter hesabını silmesini istemesinin ardından bu teklifi reddeden ve 5 bin dolar yerine 50 bin dolar isteyen Sweeney’e iş teklifleri yağıyor.

New York Post’un haberine göre, 19 yaşındaki Jack Sweeney’e Orlando merkezli özel charter uçuş şirketi Stratos Jet Charters tarafından iş teklif edildi.

Sweeney, New York Post’a iş fırsatı hakkında yaptığı açıklamada, “Oldukça güzel. Onlar UCF mezunları, bu yüzden oldukça ilginç” dedi.

‘ŞİRKETİN ÇITAYI YÜKSELTMESİNE YARDIMCI OLACAK’

Stratos Başkanı ve CEO’su Joel Thomas da gazeteye yaptığı açıklamada, Sweeney’in “yaratıcılığını” gördükten sonra geliştirme ekibinde çalışma teklifinde bulunduklarını vurguladı. Thomas, “Jack’in özel havacılığa olan ilgisinin yanı sıra hünerli teknik kabiliyetini görünce, geliştirme ekibimize katılması için ona teklife bulunduk” dedi.

Thomas şunları ekledi: “Jack’in hem havacılık hem de teknoloji tutkusuna sahip olduğunu görüyorum. Bunun, Stratos’un çıtayı yükseltmeye devam etmesine yardımcı olacağına inanıyorum.”

Sweeney ayrıca Insider’a teklifi aldığını doğruladı, ancak UberJets’teki çalışmaları göz önüne alındığında kabul etme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

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