Elon Musk’ın teklifine karşı Twitter “zehir hapı” kullanacak

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı 43 milyar dolara satın almak için teklif vermesinin yarattığı şok dalgası hissedilmeye devam ediyor... New York Times, Twitter'ın Musk'ın satın almasını engellemek için "zehir hapı" kullanacağını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Twitter üzerinde bir aktif olan ve kısa bir süre önce Twitter’ın önemli bir ölçekte hissesini satın alan Elon Musk’ın 43 milyar dolara Twitter’a sahip olma çabaları gündemden düşmüyor…

Musk’ın Twitter’ı tamamen satın almak istediğinin duyurulması sonrasında Twitter yönetiminde bu teklifin şaşkınlık yarattığı ve yönetim kurulunun böyle bir satışı istemediği ortaya çıktı.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, Twitter’ın bu satışı engellemek için “zehir hapı” olarak da bilinen bir yöntemi uygulamaya koymaya hazırlandığını yazdı. Zehir hapı yöntemi ise hissedarların hakkı olan bir yöntem olarak biliniyor. Saldırgan bir şekilde satın almak isteyenlerin önünü kapamak ve satış işlemini zorlaştırmak için yapılan bu planda, hissedarların daha uygun fiyata daha çok hisse satın alması ya da daha fazla hisse yaratılması gibi seçenekler kullanılabiliyor.

Musk’ın ise bu satışın olmaması durumunda Twitter’daki mevcut hisselerini de satacağının sinyalini verdiği belirtildi.

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