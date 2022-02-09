Elon Musk’ın uyduları yörüngeden düşerek yandı

ABD'deki uzay teknolojileri firması SpaceX tarafından uzaya gönderilen 49 uydudan 40'ı jeomanyetik fırtına nedeniyle yörüngeden çıkarak yandı.

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Starlink uydu projesi kapsamında geçen hafta perşembe günü 49 uyduyu taşıyan Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı.

Euronews’ta yer alan habere göre, başarılı şekilde uzaya gönderilen uydular bir gün sonra jeomanyetik fırtınaya tutuldu. Bu uydulardan 40’ı yörüngeden çıkarak yandı.

Dünya’ya 210 kilometre mesafede bulunan 260 kilogram ağırlığındaki uyduların, yeryüzü için bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

Starlink uydu projesi kapsamında fırlatılan bir tek uydunun üretim ve fırlatılış maliyetinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in güneş fırtınası nedeniyle yaklaşık 10 milyon dolar zarar uğradığı tahmin ediliyor.

‘HIZLI VE UCUZ’ İNTERNETE ERİŞİM İMKANI

SpaceX, fiberoptik kablo ve baz istasyonu olmaksızın uydu üzerinden internete girme olanağı sağlayacak Starlink projesi için 2020 yılına kadar uzaya 12 bin adet uydu fırlatmayı amaçlıyor.

Firma böylece internet erişiminin olmadığı çöl, okyanus gibi dünya coğrafyasındaki en ücra köşelerde bile en az 1 Gbps’ye varan hızda sanal aleme bağlantı olanağı sağlayacak.

JEOMANYETİK VEYA GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş patlamaları sonucu Güneş’in “korona” adı verilen üst tabakasından uzaya yayılan elektron ve protonlardan oluşan, plazma halindeki yüklü parçacıkların oluşturduğu rüzgarların Dünya’nın manyetik alanına etki etmesi olayına güneş fırtınası adı veriliyor.

Dünya tarihinde kaydedilen en şiddetli güneş fırtınası 1859 yılında meydana gelmişti. Carrington Olayı olarak da bilinen bu güneş fırtınası sonucu normalde kutuplara yakın bölgelerde gözlemlenen kuzey ışıkları ekvatora kadar ilerlemişti.

Fırtına sonucunda, Dünya’nın elektromanyetik alanına bağlı olarak çalışan cihazlar da dahil olmak üzere, tüm dünyada elektromanyetik aksaklıklara yol açmıştı.

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