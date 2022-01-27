Elon Musk’tan robot müjdesi: Otomobil üretmeyeceğiz ama…

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, bu yıl ve gelecek yıl yeni otomobil üretmeyeceklerini duyurdu. Musk, insansı robot üreteceklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde kripto para birimleri ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunarak gündem olan Tesla CEO’su Elon Musk, bu yıl ve gelecek yıl yeni ve farklı modellerde otomobil üretmeyeceğini açıkladı. Mevcut modellerin üretimine devam edileceğini dile getiren Musk, “Araçları otomatik kullanan yazılım ve insansı robotların üretilmesini bekliyorum” dedi.

Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan milyarder, “Eğer insanlardan daha güvenli bir şekilde kendi kendine yol alan otomobil yapamazsak şoke olurum. Kesinlikle şoke olurum” dedi. Musk, araçların otonom bir şekilde ilerlemesi için geliştirilecek yazılımın Tesla’nın kârlılığı için en önemli kaynaklardan biri olacağını da dile getirdi.

Fakat, Musk’ın şirketinin otonom araçlar üretmesi durumunda yeni bir tartışma da beraberinde gelecek… Zira ABD otomobil güvenlik denetleme kurumları henüz otonom araçlar konusunda net bir duruş sergilemedi.

Öte yandan Elon Musk, mühendislerinin gelecek yıl insansı robotlarını tamamlayabileceğini söyledi. Musk, Optimus adı verilen robotların kısa vadede küresel işgücü eksikliğini ortadan kaldıracağını dile getirdi.

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