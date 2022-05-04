Elon Musk’tan “ücretli Twitter” açıklaması

Twitter'ı satın alan Elon Musk, platformu kullanan şirket ve hükümetlerden “cüzi bir miktar alınabileceğini” duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için ücretli olabileceğini açıkladı.

Musk, paylaştığı tweet'te Twitter’ın “standart kullanıcılar için” ücretsiz olmaya devam edeceğini ama şirket ve hükümetlerden “cüzi bir miktar alınabileceğini” kaydetti. Açıklama, Twitter yönetim kurulunun platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından geldi.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, Twitter’ı daha iyi noktaya getireceğini ve platformdaki moderasyon politikalarının ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabileceğini belirtmişti.

Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.

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