Et yerine balık tüketmek hem iklime hem de mideye fayda sağlıyor

Yeni bir çalışma, et yerine deniz ürünleri tercih edildiğinde daha düşük bir sera gazı emisyonu oluştuğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Kanada’daki Dalhousie Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, araştırmacılar, deniz ürünlerinin kırmızı ve beyaz etten daha besleyici ve iklim dostu olduğunu ortaya koydu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Kanada ve İsveç’ten ekolojik ekonomistler, farklı balık kaynaklarının beslenme yoğunluğunu ve iklim üzerindeki etkilerini hesapladılar.



Çalıştıkları deniz ürünleri türlerinin yarısının sığır eti, domuz eti ve tavuktan daha yüksek besin yoğunluğuna sahip olduğunu ve daha az sera gazı yaydığını buldular.



Bulgular, diğer hayvansal proteinlerin yerine deniz ürünlerini diyetlerde teşvik eden politikaların gelecekteki gıda güvenliğini iyileştirebileceğini ve iklim değişikliğinin ele alınmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

GELECEKTE KITLIKLA KARŞILAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK

Dalhousie Üniversitesi Kaynak ve Çevre Çalışmaları Okulu’nda profesör olan Peter Tyedmers, “Bu çalışma, dahil ettiğimiz hayvan türevli gıdalarda yaptığımız seçimler yoluyla çoğumuzun gerçek iklim etkisini azaltabileceğini açıkça ortaya koyuyor.”

“Sığır eti, domuz eti ve hatta genellikle tavuktan deniz ürünleri seçeneklerine geçiş, iklim krizini anlamlı bir şekilde ele almak istiyorsak, nihayetinde gerekli olacak olan üretimle ilgili emisyonların azalmasıyla sonuçlanacaktır” dedi.

Dünya nüfusunun bu yıl 8 milyara ulaşmasıyla birlikte, bilim insanları gelecekte büyük gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyor.

Bu, iklim değişikliğinin etkilerinde bir artışa eşlik edecek, bu nedenle emisyonları azaltırken beslenme ihtiyaçlarını karşılamada zorluklar ortaya çıkabilir.

Buna yönelik önerilen deniz ürünlerinin de iyi bir protein, yağ asitleri, vitamin ve mineral kaynağı olduğu biliniyor.

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