Evrenin gizemli sesi kaydedildi: NASA, bir kara deliğin sesini yayınladı

NASA, Chandra X-Işını Gözlemevi tarafından kaydedilen kara deliğin sesini yayınladı. Yayınlanan sesin, ünlü müzisyen Hans Zimmer'ın Yıldızlararası (Interstellar) filmi için hazırladığı müziğe benzemesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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NASA, Dünya’dan 200 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Perseus Gök ada kümesinin merkezindeki bir kara deliğin sesini yayınladı.

NASA’nın uzay teleskobu Chandra X-Işını Gözlemevi tarafından astronomik veriler şeklinde kaydedildi ve daha sonra insanların duyabileceği bir sese çevrildi.

Ses dalgalarının seyahat edebileceği bir ortam olmadığı için uzayda ses olmadığına dair popüler bir yanlış anlama olması, yayınlanan ses dalgalarına ilgiyi artırdı.

Gök bilimciler, 11 milyon ışık yılı genişliğinde bir galaksiler demeti olan Perseus’u örten sıcak gazın sese çevrilebileceğini fark ettiler. Yüzlerce hatta binlerce galaksiyi çevreleyen bu gaz, ses dalgalarının geçmesi için bir ortam sağlıyor.

Yayınlanan ses, Oscar ödüllü Yıldızlararası (Interstellar) filminin, Hans Zimmer tarafından yapılan müziklerine benzerliğiyle dikkat çekti.

Ses, bu yıl NASA’nın Kara Delik Haftasını kutlamak için ve NASA’nın Evreni Öğrenme Programı’nın bir parçası olarak yayınlandı.

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