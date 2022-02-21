Facebook ifşaları devam ediyor: İklim değişikliği ile ilgili yanlış bilgi yaydı

Geçtiğimiz yılı skandallar ve ifşalarla geçiren Facebook ile ilgili iddialar bitmiyor. Şirketin eski yöneticisi Frances Haugen, sosyal medya platformu ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Facebook’un eski çalışanlarından biri olan Frances Haugen; şimdi Meta olan Facebook’u iklim değişikliği ve Covid-19 hakkında yanlış bilgilerle mücadele konusunda yatırımcıları yanıltmakla suçluyor.

Haugen’i temsil eden kâr amacı gütmeyen Whistleblower Aid tarafından sunulan iki yeni iddia Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) şikayetine konu oldu.

The Washington Post tarafından elde edilen şikayette, Facebook’ta iklim değişikliği ile ilgili yanlış bilgilerin bulunduğu iddia edildi. The Post’un haberine göre; bir çalışan, İzle sekmesinde “iklim değişikliği” araması yaptığını ve ardından ikinci sonuç olarak “iklimle ilgili yanlış bilgiler” tanıtan bir video gördüğünü bildirdi. Söz konusu videonun 6,6 milyon görüntülendiği rapor ediliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ YAYIYOR

Şikayette ayrıca, platformun 2020’de başlattığı güvenilir iklim değişikliği bilgileri için merkez olan Facebook’un İklim Bilimi Bilgi Merkezi’nden de bahsediliyor. Şikayette, kullanıcıların merkez hakkında farkındalıklarının ve erişimlerinin çok düşük olduğu iddia ediliyor. Geçen yıl Meta, İklim Bilimi Bilgi Merkezi’ni ek testler, videolar ve gerçeklerle desteklemeye çalıştı. Aylar sonra yapılan bir araştırma, iklim değişikliği inkârının platformda daha da yaygınlaştığını buldu.

Haugen’ın iddialarından bir diğeri de Facebook’un Covid-19 yanlış bilgileriyle mücadele vaadinin eylemleriyle uyumlu olmadığı. The Post’a göre Nisan 2020’de yanlış bilgide yüzde 20’lik bir artış gösteren dahili bir belgenin yanı sıra, çalışanların karantina karşıtı yüzlerce grubun varlığına işaret ettiği Mayıs 2020’deki kayıtlar olduğu belirtiliyor.

JOE BIDEN DA HEDEF ALMIŞTI

Temmuz 2021’de Başkan Joe Biden, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarını, Covid-19 ve aşılar hakkında yanlış bilgi vererek insanları öldürmekle suçlamıştı.

Meta sözcüsü Drew Pusateri, The Verge’e e-postayla gönderilen bir açıklamada şunları söyledi: “Yanlış bilginin yayılmasını durdurmak için herkese uyan tek bir çözüm yok, ancak bununla mücadele etmek için yeni araçlar ve politikalar oluşturmaya kararlıyız.”

Haugen, geçen yıl Wall Street Journal’a bir dizi dahili Facebook belgesini sızdırmış ve Kongre önünde de ifade vermişti.

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