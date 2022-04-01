Facebook, komplo teorileri karşısında zayıf kaldı

Sosyal medya platformu, Ukrayna'da biyolojik silah olduğuna dair ortaya çıkan komplo teorisini destekleyen gönderilerin yüzde 80'ini etiketlemeyi başaramadı. Bir araştırma, biyolojik silah efsanesi hakkında paylaşılan makalelerin yanlış bilgi veya eksik bağlam olarak etiketlenmediğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya şirketleri, Ukrayna’daki savaşla ilgili Rus dezenformasyonunu azaltmayı söz verirken, araştırmalar aslında bu konuda platformun yetersiz kalmaya devam ettiğini ve kanıtlanmamış anlatıların milyonlara ulaşmasına izin verdiğini gösteriyor.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre; Facebook, platformunda ABD’nin Ukrayna’da biyolojik silahların kullanımını finanse ettiğine dair yayılan komplo teorisini destekleyen makalelerin yüzde 80’ini etiketlemeyi başaramadı.

Kâr amacı gütmeyen dezenformasyon araştırma grubu CCDH, 24 Şubat ile 14 Mart arasında biyolojik silahlar hakkında temelsiz iddialar içeren makaleler paylaşan bir gönderi örneğini inceledi. Facebook’un vakaların yüzde 80’inde gönderileri kısmen yanlış bilgi veya yanlış bilgi içeren eksik bağlam olarak etiketlemediğini tespit etti.

KOMPLO TEORİLERİ YAYILIYOR

CCDH CEO’su Imran Ahmed, “Vakaların büyük çoğunluğunda komplo teorilerinin rahatlıkla yayıldığını gördük” dedi.

Biyo-silah teorisi, Ukrayna’daki savaşın ilk günlerinde yayılmaya başladı ve sonunda Fox News gibi daha büyük platformlara kadar ulaştı. Beyaz Saray, efsanenin Moskova tarafından Ukrayna’ya karşı olası bir kimyasal silah kullanımını haklı çıkarmak için üretilmiş olabileceğini söyleyerek efsaneyi kınadı. Ancak komplo teorisi Facebook da dahil olmak üzere sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.

CCDH araştırmacıları, sosyal analiz aracı NewsWhip’i kullanarak, biyolojik silah laboratuvarları hakkında yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunan 150.000’den fazla beğeni, yorum ve paylaşım alan 120’den fazla makaleyi tespit etti.

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