Facebook’tan yeni hamle: Beş profil oluşturma hakkı geliyor

Facebook, yeni kararıyla gündemde. Sosyal medya devi, her kullanıcıya beş farklı profil açma hakkı vermeye hazırlanıyor.

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Meta çatısı altında yer alan sosyal medya platformu Facebook, yıllardır uyguladığı bir kuralı yıkarak kullanıcılara birden fazla profil açma hakkı tanımaya hazırlanıyor.

Haftalar önce Meta, artık Quest VR kullanıcılarının kulaklığa erişmek için bir Facebook hesabına bağlanmasının gerekmeyeceğini duyurmuştu.

Şimdi, şirketin sosyal medya platformunu canlandırmaya yardımcı olacak başka bir planı olduğu ortaya çıktı: Kullanıcıların bir ana hesaba bağlı beş adede kadar profile sahip olmasına izin vermek.

Facebook bu kararla birlikte, kullanıcılarının bir iş profilini kişisel profillerinden ayırabileceğini belirtiyor. Ayrıca şirket, bu yöntemle kullanıcı sayısını artıracak gibi görünse de Bloomberg’e yapılan açıklamada Facebook’un bu ek profilleri aylık veya günlük aktif kullanıcı olarak kaydetmeyeceği belirtiliyor.

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