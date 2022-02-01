Fazla kiloları yüzünden SpaceX ile uzay uçuşunu kaçırdı

SpaceX uçuşunda koltuk kazanan bir havayolu pilotu, şirketin ağırlık sınırını aştığı için uzay yolculuğunu kaçırdı.

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Geçtiğimiz yıl uzay turizmi için adımlar atan şirketler arasında yer alan SpaceX hüzünlü bir hikâyeye tanık oldu. 150 kilo olan 43 yaşındaki Kyle Hippchen, çok istediği uzay yolculuğunu fazla kiloları nedeniyle gerçekleştiremedi. Hippchen, yerini üniversitedeki oda arkadaşına vermeye karar verdi.

SpaceX, 2002 yılında Elon Musk tarafından uzay uçuşlarıyla ilgili maliyetleri azaltmak amacıyla kuruldu. Inspiration4 görevindeki sivil astronotlardan oluşan dörtlü, geçen yıl eylül ayında Florida yakınlarına indi; ama Hippchen aralarında yoktu.

Hippchen, çekilişle 72.000 kişi arasından yaklaşık 600 dolarlık koltuğu kazandı.

ALTI AYDA 36 KİLO VERMESİ GEREKİYORDU

Şirketle yazışmalar yaptıktan sonra Hippchen, SpaceX’in 113 kg ağırlık sınırlamasını aştığını keşfetti. Önce fazla kilolardan kurtulabileceğini düşündü: “Altı ayda 36 kiloyu nasıl verebileceğimi anlamaya çalışıyordum, yani bu mümkün, ama bu dünyadaki en sağlıklı şey değil.”

Sonunda hayalinin gerçekleşemeyeceğini anladı ve koltuğu Washington eyaleti Everett’te veri mühendisi olan 42 yaşındaki Chris Sembroski’ye verdi. İkili, 1990’ların sonlarında Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi’nde okurken oda arkadaşıydı.

Hippchen, SpaceX uçuşunu kaçırdıktan aylar sonra hâlâ büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söylüyor. Hippchen, uçuşa katılamasa da sonunda VIP balkonundan fırlatmayı izledi.

Sembroski ise uzay yolculuğu için “Sonsuza kadar minnettarım” dedi.

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