Geleceğin teknolojisi şekilleniyor: Zihin okuyan ev aletlerinden, ilaç yazan cihazlara…

İngiltere merkezli Vodafone tarafından yayımlanan bir rapor, geleceğin teknolojileri hakkında da ipuçları taşıyor. Buna göre, düşünce gücüyle çalışan ev aletlerinden, insanlara rapor yazan cihazlara kadar 2030'a kadar bizi oldukça sıra dışı teknolojiler karşılayacak...

Sozcu.com.tr

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Akılla kontrol edilen ev aletleri veya ilaç yazan akıllı cihazlar… Tüm bunlar ne kadar imkansız gibi görünse de aslında gelecekte hepimizin evinde kendine yer bulabilir.

Vodafone’un Connected Consumer 2030 araştırması, sağlık, ulaşım ve iklim değişikliği sektörlerindeki uzmanlara teknoloji tahminlerini sordu.

Araştırmacılar, aklımızla kontrol ettiğimiz veya ilaç yazan akıllı cihazların, on yılın sonunda ortalama bir evde bulunabileceğini belirtti.

AKILLI AYNALAR, REÇETE YAZAN HOPARLÖRLER

Yayımlanan yeni rapor, 2030 yılına kadar ortalama bir kişinin her 18 saniyede bir akıllı cihazla etkileşime gireceğini tahmin ediyor.

Buna cildimizdeki anormal değişiklikleri tespit etmek için akıllı aynalar veya öksürük ve hapşırma duyduklarında reçete talep edebilen akıllı hoparlörlerin de dahil olduğu aktarıldı.

Rapor, cihazların küresel sağlık sektörüne yılda 33 milyar sterlin tasarruf sağlayabileceğini tahmin ediyor.

2030 YILINA KADAR POPÜLER OLACAK

Günlük rutinimize, kullanıcıların konuşmasına gerek kalmadan beyin sinyallerini algılayabilen ve komutları yerine getirebilen yeni teknoloji artık her işimize yardımcı olacak.

Uzmanlar, 2030 yılına kadar evlerde yer alacak akıllı aletlerin, ses yerine düşünceler tarafından kontrol edilebileceğini de öne sürdü.

Yeni rapor, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in bahislerini koruduğu 3 boyutlu sanal dünya veya ekransız bir gelecek olasılığını da yeniden gündeme getirdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE AÇISINDAN ÖNEMLİ

Diğer tahminler arasında, iklim değişikliğini izlemek ve bunlarla mücadele etmek için ağaçlara, otlaklara ve hatta okyanuslara yerleştirilen cihazlar yer alıyor.

Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefine ulaşmasına on yıldan az bir süre kaldığını vurgulayan rapor, bu teknolojinin küresel emisyonları üçte bir oranında azaltmaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

Bu arada akıllı şehirlerin, enerjinin nerede boşa harcandığını belirlemede ve evlere veya diğer alanlara yeniden dağıtmada da çok önemli olduğu vurgulandı.

Bu cihazların sayısının 2030 yılına kadar küresel olarak 125 milyara ulaşması bekleniyor.

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