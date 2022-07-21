Gençler haber almak için Instagram ve TikTok’u tercih ediyor

Birleşik Krallık'ta yayın, telekomünikasyon rekabet otoritesi olan Ofcom; gençlerin, haberleri sosyal medyadan aldığını tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Ofcom’un hazırladığı İngiltere’deki Haber Tüketimi 2021/22 raporu, ilk kez Instagram, TikTok ve YouTube’un 12 ila 15 yaşındakiler arasında en popüler haber kaynakları olduğunu buldu.

Gençler arasında en popüler uygulama yüzde 29’luk kullanım oranıyla Instagram olurken, TikTok ve YouTube ise yüzde 28’lik kullanım oranıyla beraber ikinciliği paylaştı.

Oranlar yüksek olsa da sosyal medya haber kaynaklarına duyulan güven değişkenlik gösteriyor. YouTube ve Twitter kullanıcılarının yarısı platformda güvenilir haberler sunulduğunu düşünürken, popülaritesine rağmen gençlerin üçte birinden azı TikTok’un haber içeriğine güveniyor.

Ofcom’un strateji ve araştırma grup direktörü Yih-Choung Teh şunları söyledi: “Günümüzde gençlerin bir gazete almaları veya televizyondaki haberleri izlemeleri giderek daha az olası, bunun yerine üye oldukları sosyal medya platformları sayesinde güncel kalmayı tercih ediyorlar.”

Bununla birlikte, televizyon haberleri İngiltere’deki yetişkinler arasında en güvenilir haber kaynağı olmaya devam ediyor ve sosyal medya daha az güvenilir kabul ediliyor.

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