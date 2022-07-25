Google Haritalar’a yeni eklenen özellik, kullanıcıları zaman yolculuğuna çıkarıyor

Google, "Sokak Görünümü" özelliğinin 15. yılını kutlarken ziyaretçilerine de nostaljik bir sürpriz yapıyor ve zaman yolculuğunu mümkün kılıyor. Google Haritalar, belirli tarihlerde sokakların, caddelerin nasıl göründüğünü ziyaretçilerine sunuyor.

Sozcu.com.tr

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Google, bu yıl “Sokak Görünümü”nün 15. yıl dönümünü, ikonik yapılar da dahil yerlerin tarihi görüntülerini keşfederek kullanıcıları zamanda yolculuk yapmaya davet ederek kutluyor.

Özelliğe erişmek için Google Haritalar’da sağ alt köşede bulunan minik sarı insan ikonunu sürükleyip merak ettiğiniz yere bırakmanız yeterli.

Sokak Görünümü açıkken, sol üstteki saat simgesine dokunarak farklı tarihlerde o sokağın ya da mekanın nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

Google Haritalar’ın zaman makinesi, Sokak Görünümü’nün ilk kullanıma sunulduğu son 15 yılla sınırlı. Ayrıca bazı yerler için yeni özelliğin kullanımı mümkün değil; zamanda yolculuk yalnızca “Sokak Görünümü” için kullanılan kameraların çektiği yerler için geçerli.

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