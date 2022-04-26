İklim krizine çözüm: Et yerine böcek proteini…

Yeni bir araştırmaya göre, hayvansal ürünleri böcek proteini veya kültürlü süt gibi gıdalarla değiştirmek küresel ısınmayı, su ve arazi kullanımını yüzde 80'in üzerinde azaltabilir.

Sozcu.com.tr

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Helsinki Üniversitesi’ndeki uzmanlara göre, insanların halihazırda kullandığı hayvansal ürünleri böcek proteini ya da kültürlü süt gibi alternatiflerle değiştirmek iklim krizi için muazzam bir fark yaratabilir.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırmacılar, küresel ısınma potansiyelini, su ve arazi kullanımını en aza indirip beslenme ihtiyaçlarını karşılayan en uygun diyet kombinasyonunu bulmak için bilgisayar modellemesini kullandılar.

Avrupa’daki insanların, tükettikleri et ürünlerini sahte biftek gibi yeni teknolojilerle üretilen gıdalarla değiştirirse, bunun tüm çevresel etkileri önemli ölçüde azaltabileceğini buldular.

BİTKİ BAZLI PROTEİNLERLE YARIŞIYOR

Finlandiyalı uzmanlar, vejetaryen, vegan gibi beslenme biçimlerinin sağlık ve çevresel anlamda fayda sağladığını söylediler.



Ancak araştırmacılar, kültürlü süt, böcek unu veya mikroprotein dahil olmak üzere yeni veya gelecekteki gıdaların (NFF’ler), baklagiller, bakliyat ve tahıllar gibi şu anda mevcut olan bitki bazlı protein açısından zengin (PBPR) seçeneklere kıyasla daha eksiksiz bir temel besin dizisi içerebileceğini söylüyor.

NFF’lerin ayrıca mevcut hayvan kaynaklı ürünlere göre toprak ve su tüketimi bakımından daha verimli olma eğiliminde olduklarını söylediler.

Araştırmanın başındaki isim Rachel Mazac, “Küresel gıda sistemleri, iklim değişikliği ve artan dünya nüfusunun artan protein talebi ile şiddetlenen, sürdürülebilir yollarla sağlıklı ve yeterli beslenme sağlama zorluğuyla karşı karşıya.”

“Yeni gıda üretim teknolojilerindeki son gelişmeler, gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini geliştirmek için potansiyel çözümler gösteriyor. Avrupa diyetlerinde hayvan kaynaklı gıdaları yeni veya bitki bazlı gıdalarla değiştirerek küresel ısınma potansiyeli, su kullanımı ve arazi kullanımındaki olası azalmaları tahmin ediyoruz” dedi.



Dikkat çekici araştırma Nature Food dergisinde yayımlandı.

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