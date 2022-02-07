İnsanlar, kadın robotlara daha çok ilgi gösteriyor

Yapay zekânın otellerde kullanımını araştıran yeni bir çalışma, Sarah ve Alex adlı farklı makinelerle yaptı deneyde insanların kadın robotlara daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir bilimsel araştırmaya göre, insanlar erkek robotlardansa kadın robotlarla sohbet etmeyi daha çok tercih ediyor.

Washington Eyalet Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, insanların kadın olarak sunulan yapay zeka ile etkileşimi tercih ettiğini buldu. Dört insansı robotun kullanıldığı deneyde, 170 kişiye hangi robotla konuşacaklarını seçme hakkı verildi.

Ronbotlar Alex ve Sarah olarak isimlendirildiler ve ikisine insansı yüzler verilirken diğerlerine interaktif bir ekran görüntüsü verildi.

KADIN ROBOTLA DAHA RAHAT İLETİŞİM KURULUYOR

Washington Eyalet Üniversitesi Carson Business College’dan Soobin Seo, yaptığı araştırmanın sonunda; insanların Alex yerine Sarah ile konuşurken kendilerini daha rahat hissettiklerini buldu: “Hizmet rolleriyle ilgili mevcut cinsiyet klişeleri nedeniyle insanlar, kadınlar tarafından bakılma konusunda daha rahat hissetme eğiliminde. Bu cinsiyet klişesi, insanların robotlarla etkileşimlerine geçiyor gibi görünüyor ve robotlar insanlara benzedikçe daha da güçleniyor.”

Araştırmacılar aynı zamanda müşterilerin algılarının, dışa dönük veya içe dönük olmalarına bağlı olarak, AI robotlarının kişiliğinden nasıl etkilenebileceğini araştırmayı da planlıyor.

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