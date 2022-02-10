İnsanlık tarihini değiştirecek keşif: Bir fosil ile her şey değişti

Fransa'da kazı çalışmalarını sürdüren arkeologlar ve bilim insanları, modern insanın atası olan Neanderthallerin, Homo Sapiens tarafından yok edilmediğini aksine iki grubun da birlikte yaşadığını tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da kazı çalışmalarını sürdüren arkeologlar ve paleontologlar, insanlık tarihi ile ilgili dikkat çekici bir bulguya ulaştı…

Fransa’daki Madrin mağarasında incelemelerini sürdüren bilim insanları, Homo Sapiens’lerin, Neanderthallerin Avrupa’daki bölgesine tahmin edilenden çok daha erken dönemlerde geldiğini buldu. Uzmanlar, yapılan kazı çalışmaları sırasında 54 bin yıl önceye ait bir çocuk dişi bulduktan sonra bu kanıya vardı.

Bu zamana kadar Neanderthallerin, 40.000 yıl önce, “kuzenleri” Homo Sapiens’lerin bölgeye gelmesiyle yok olduğu tahmin ediliyordu. Fakat bulguları inceleyen bilim insanları iki grubun da birlikte yaşadığı sonucuna ulaştı.

Toulouse Üniversitesi’nde görevli Ludovic Slimak önderliğinde çalışan bilim insanları, şu an güney Fransa’daki Rhone bölgesinde bulunan Mandarin mağarasında iki grubun bir arada yaşadığını tespit etti.

Bilim insanlarının araştırması Science Advances isimli bilimsel dergide yayınlandı.

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