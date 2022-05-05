Instagram’ın eski tasarımını sevenlere kötü haber

Instagram, ana sayfa akışındaki gönderilerin tasarımını değiştirmek için çalışmalara başladı. Instagram CEO'su Adam Mosseri yaptığı açıklamada platformun yeni tasarımını test ettiklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Instagram, tasarım ve algoritmalarında değişiklikler yapmaya devam ediyor. Son olarak Instagram CEO’su Adam Mosseri akış sayfasındaki gönderilerin tasarımlarında değişiklikler olabileceğini duyurdu. Mosseri daha dikdörtgen şeklindeki video ve fotoğrafların test edildiğini söyledi.

Mosseri, Twitter’da yayınlanan bir videoda, bazı kullanıcıların ekranının daha fazlasını kaplayan hem fotoğraf hem de video görmeye başlayacağını açıkladı.

DİKEY EKRAN İLE DAHA UYUMLU

Mosseri’nin açıklamalarına eşlik eden ekran görüntülerinin TikTok’un sayfalarına benzer bir yapıya sahip olması rakibini hedef aldığı yeni hamlelerden biri olarak yorumlandı.

Mosseri videoda “Videonun geleceğini biliyoruz ve fotoğrafların geleceği için de mobil öncelikli” dedi. Ayrıca Instagram’ın bu deney aracılığıyla kullanıcıların dikey ekranlara olan ilgisini ölçtüğünü söyledi.

HİKAYELER ÖZELLİĞİ KALDIRILIYOR MU?

Mosseri’nin paylaştığı videoda görülen test aşamasındaki ekran görüntülerinde “Hikâyeler”in görünmemesi ise ana sayfadan hikâye akışlarının çıkarılıp çıkarılmadığı ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Görüntü öncelikli sosyal medya platformu, geçtiğimiz haftalarda çok tartışmalı olan gönderi sıralamasına yeni seçenekler ve hikâyelere sesli cevap verme gibi özellikleri de getirmişti.

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