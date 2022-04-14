Jack Dorsey’in ilk tweet’i için 48 milyon dolar beklerken sadece 280 dolar teklif aldı

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk tweet'ini NFT olarak bir yıl önce 2,9 milyon dolara satın alan kripto girişimcisi, NFT'yi yeniden satmak istediğinde hüsrana uğradı. Milyon dolarlık NFT için sadece 280 dolar değerinde teklif alabildi.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından yayınlanan ilk tweet, geçen yıl NFT’ye dönüştürüldü ve 2,9 milyon dolara satıldı. Alıcı, İran doğumlu kripto girişimcisi Sina Estavi’ydi. Estavi, 6 Nisan’da OpenSea pazarında NFT’yi listelediğinde 48 milyon dolar değer biçti. Ve miktarın yarısını hayır kurumlarına bağışlayacağına söz verdi.

Ancak koleksiyoncu yalnızca yedi teklif alabildi. Açık artırma bir hafta sonra kapandığında en yüksek teklif sadece 280 dolardı. Estevi, gelen teklifler karşısında NFT’yi satmayabilir.

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